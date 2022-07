Oberbürgermeister schlägt Haken

Es kommt nicht oft vor. In Frankfurt am Main können die Wahlberechtigten einer deutschen Großstadt voraussichtlich im Herbst den Oberbürgermeister aus dem Amt zwingen. Am Donnerstag abend hat die Stadtverordnetenversammlung mit Zweidrittelmehrheit für die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gestimmt. Theoretisch ist damit alles entschieden. Doch Feldmann denkt augenscheinlich nicht daran, innerhalb von einer Woche seinen Rücktritt zu erklären. Lässt der SPD-Politiker die Frist tatsächlich verstreichen, kommt es am 6. November zu einem Bürgerentscheid, wie der Hessische Rundfunk am Freitag berichtete. Bei dem müssen dann mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten gegen Feldmann stimmen. Fraglich ist, ob das mehr Leute in die Wahllokale treiben wird als bei den zurückliegenden Kommunalwahl mit sehr niedrigen Wahlbeteiligungen.

Feldmann j...