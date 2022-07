Westen tritt nach

Die sechsmonatige Verlängerung der grenzüberschreitenden Hilfe für Idlib im UN-Sicherheitsrat hat bei westlichen Staaten und Hilfsorganisationen für Kritik gesorgt: Russland habe sich durchgesetzt, weswegen nun die Planungssicherheit für die Wintermonate in Syrien gefährdet sei, hieß es. Sowohl das Regionalforum Syrien (SIRF) als auch das Nordwestsyrien-NGO-Forum forderten am Mittwoch eine rasche Entscheidung über die Fortsetzung der grenzüberschreitenden Lieferungen nach Januar 2023. Die SIRF vertritt sage und schreibe 73 syrische und internationale NGO, die in Idlib arbeiten. Beim NGO-Forum ist die Zahl der Organisationen nicht bekannt, dafür aber, woher die Gelder kommen: etwa vom Europäischen Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, dem britischen Außenministerium sowie aus Irland und der Schweiz.

