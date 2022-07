Der diskrete Charme des Trash-TV

Vielleicht ist Ihr Schlafzimmer schon ein bisschen in die Jahre gekommen, meine Damen und Herren. Mit dieser wunderbaren Bettwäsche, mit diesem zauberhaften Design wird im Handumdrehen eine Prinzessinnensuite daraus! Mikrofaser! Der Kenner sagt nur kurz MF. Die beiden Moderatorinnen sitzen auf einem Doppelbett, eine links, eine rechts, und können nicht aufhören, die weiche Faser zu streicheln. Anmutig sieht sie aus, sagt die eine. Aber dennoch zurückhaltend, wirft die andere ein. Und dann die vielen schönen Farben! Petra, der Moderatorin links, gefällt das Zartgelb am besten, Clarissa auf der rechten Seite würde ihre dunkle Haut am liebsten in Rosé einwickeln. Es gibt aber auch noch Mint, das perfekt zu der Glasur für den Meerjungfrauenkuchen passen würde, der im Foodbereich heute das Tagesangebot ist. Konservativere Käuferinnen können aus den, wie Petra und Clarissa betonen, ewig aktuellen Klassiktönen Creme, Beige und Cappuccino wählen.

