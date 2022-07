Stellungskampf vor der Zinswende

In dieser Woche will nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende einleiten. Für ihre Sitzung am Donnerstag hat sie angekündigt, den Leitzins im Euro-Raum um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Es wäre die erste Erhöhung seit elf Jahren, und angesichts der stabilen Rekordinflation wird es dabei kaum bleiben. Noch allerdings müssen Banken 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Diese Kosten geben die Geldhäuser, wo möglich, an ihre Kunden weiter. Einige haben den Kurswechsel der Zentralbank aber bereits vorweggenommen, wie eine Studie des Vergleichsportals Verivox ergab.

Seit Ende April haben demnach 34 Banken in der BRD die Negativzinsen für Privatkunden abgeschafft, weitere 15 hätten die Freibeträge so deutlich angehoben, dass nur die wenigsten noch Negativzinsen zahlen müssten. Bei einer weiteren Bank fielen die Verwahrentgelte zum 1. August weg. ...