Zum Inhalt dieser Ausgabe | Baumdenken Helmut Höge Die Evolution frisst ihre Kinder. Marx wunderte sich noch, dass »Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, ›Erfindungen‹ und Malthusschem ›Kampf ums Dasein‹ wieder-

erkennt« (MEW 30, 249). Während Hegel die bürgerliche Gesellschaft ein »geistiges Tierreich« nannte, figuriere bei Darwin »das Tierreich als bürgerliche Gesellschaft«. Noch immer versuchen die Biologen, »das Leben« mit Begriffen aus der kapitalistischen Wirtschaft zu verstehen – und zwar sinnigerweise um so stärker, je mehr diese Wissenschaftler selbst daran »perfekt angepasst« sind. Mit den Worten der Zoologin Thelma Rowells: »Dass die Forschung sich so lange auf ›Konkurrenz‹ und ›Wettbewerb‹ konzentriert hat, korrespondiert mit einem bestimmten politischen Kontext.« Erwähnt seien hier drei erfolgreiche nordamerikanische ...

Artikel-Länge: 4038 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen