Zum Inhalt dieser Ausgabe | Auf die lange Bank geschoben G20-Gipfel in Hamburg: Nach fünf Jahren noch Prozesse anhängig. Polizeigewalt nicht aufgeklärt Kristian Stemmler Halil Simsek nahm kein Blatt vor den Mund. Der Sprecher der Gruppe »Roter Aufbau Hamburg« ist am Freitag im Lüttje Lüüd, dem »Klassenpolitischen Info- und Kulturladen« im Stadtteil Veddel, mit dem früheren Ersten Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler hart ins Gericht gegangen. »Olaf Scholz hatte vor fünf Jahren versprochen, dass wir Hamburger von diesem Gipfel nichts mitbekommen würden und es ein Fest der Demokratie werden wird«, erklärte er vor rund 50 Zuhörern bei einer Veranstaltung mit dem Titel »Fünf Jahre G20 – zwischen Ohnmacht und Gegenmacht«. Tatsächlich sei »unsere Stadt in eine Festung für die Politikprominenz« verwandelt worden. »Die Polizei übernahm die Stadt und hatte relativ freie Hand durchzudrehen.« Fast fünf Jahre nach dem G20-Spitzentreffen, das vom 7. bis 8. Juli 2017 in der Hansestadt stattfand, gibt es noch immer keine Entscheidung im »Rondenbarg«-Komplex, der aus mehreren Verfahren besteht. In einem ist auch Simsek selbst angeklag...

Artikel-Länge: 4840 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen