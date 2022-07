Abstrakt oder konkret

Wenn das auf der Konzentration des Kapitals entstandene Monopol das Wesen des Imperialismus bildet, so bedeutet das, dass es in seinem Wesen auch der historische Ausgangspunkt ist. Das heißt nicht, dass alle anderen Momente des Imperialismus sich erst zeitlich nach der Entwicklung des kapitalistischen Monopols herausgebildet haben. Verschiedene Elemente, wie die territoriale Aufteilung der Welt, die Kapitalausfuhr, gab es natürlich schon vor dem Imperialismus. Eine abstrakt historische Untersuchung kann daher den Ursprung des Imperialismus in anderen Erscheinungen, z. B. in der Kolonialpolitik, sehen. So liegt schon in der Bestimmung des Wesens des Imperialismus durch Kautsky (»Imperialismus … besteht in dem Drange jeder industriellen kapitalistischen Nation, sich ein immer größeres agrarisches Gebiet zu unterwerfen und anzugliedern«) die Tendenz, den Imperialismus nicht aus seinem ökonomischen Wesen, sondern aus einem abstrakten Ausdehnungsdrange herzule...