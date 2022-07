Das Uhrwerk des Lebens: Geschichte der Kindheit

Die Kindheit ist die Zeit, in welcher der Mensch am meisten wächst – und lernt, wenn man ihn denn lässt und nicht misshandelt. In der Dokumentation wird gezeigt, wie pädagogische Maßnahmen im antiken Griechenland aussahen, zudem wird über die ersten antiautoritären Schulen berichtet. Anschließend geht’s dann ums Alter, da wächst auch so einiges, zumeist unerwünscht. D/F/CH 2021.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Landauer – Der Präsident

Schwaches Angebot, deswegen dieser schon oft empfohlene Film, der das Aufbleiben jedenfalls lohnt. Als Kurt Landauer, Exspieler und Expräsident des FC Bayern, in Münche...