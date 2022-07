Ampel will Wahlwiederholung

Wegen des Debakels der Berlin-Wahl im vergangenen September soll in rund 400 Wahllokalen die Abstimmung zum Bundestag wiederholt werden. Darauf hat sich der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments am Donnerstag mehrheitlich verständigt, wie laut einem Bericht vom Freitag der SPD-Obmann Johannes Fechner dem Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte. Demnach einigten sich die Obleute der Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen auf eine entsprechende Beschlussempfehlung. Von einer Wiederholung der Bundestagswahl wären dem Sender zufolge alle zwölf Bundestagswahlkreise in Berlin betroffen. Der Schwerpunkt liege in Reinickendorf, Mitte, Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf u...