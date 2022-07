Bandera Superstar

Der ESC-Star Verka Serduchka stimmte »Unser Vater Bandera« vergangenes Jahr in einer der beliebtesten ukrainischen Fernsehshows an. Die Band Romax kreierte eine Rockversion des alten Kampfliedes, das dem Hitler der Ukraine huldigt. Die Gruppe Angy Kreyda hat es in einem seichten Mainstream-Popsong verarbeitet. Der Rapper Grybuu widmet eine freie Interpretation den ukrainischen Streitkräften und findet: »Unsere Russophobie reicht noch nicht.«

Seit Lwiwer Schüler 2021 mit einem Tik-Tok-Flashmob zur größeren Verbreitung des Liedes aufgerufen haben, ist es zum Megahit avanciert und wurde laut Medienberichten sogar in der Werchowna Rada gesungen. »Batko nasch Bandera«, so sein ukrainischer Originaltitel, glorifiziert auch die Ukrainische Aufständische Armee (UPA). Deren Milizen hatten als militärischer Arm des Bandera-Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) ähnlich gewütet wie die Waffen-SS und waren auch am Holocaust beteiligt. Bandera hatte ...