Es ging nie um mehr Urlaub

In der letzten Verhandlungsrunde hatten die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen kein Argument mehr. Der Landtag hatte in der Woche zuvor einen Weg für die Finanzierung des Tarifvertrags Entlastung eröffnet. Der Versuch der Bonner Uniklinik den Streik der Beschäftigten zu verbieten, wurde auch in zweiter Instanz – vom Landesarbeitsgericht am 1. Juli – abgelehnt. Gleichentags verhandelte die Uniklinik Frankfurt am Main mit Verdi bereits in der ersten Runde Eckpunkte für einen entsprechenden Tarifvertrag, die über die Angebote der Klinikvorstände im Nachbarland weit hinausgingen. Am Montag dann stellten die Beschäftigten aus NRW ihr Schwarzbuch Krankenhaus vor, in dem sie Situationen im Krankenhausalltag schildern, die erschüttern.

Nun sind die Arbeitgeber erstmalig bereit, über einen schichtgenauen Ausgleich für Belastungssituationen zu verhandeln. Bislang hatten sie nur pauschal mehr Urlaubstage angeboten. Aber einfach mehr Urlaub, das machten die Kollegen d...