Ku’damm 63

Nicht so gefeiert wie die Vorgängerstaffel 56. Aber wir schauen mal rein und sehen, wie lange wir das Tanzbein mitschwingen lassen wollen. Mit der sehr guten Claudia Michelsen – und sogar ein eigentlich vom deutschen Film erledigter Schauspieler wie Heino Ferch zeigt, warum er den Beruf mal gewählt hat. D 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Leben im Weltall? Die ­Entdeckung der Exoplaneten

Die NASA rechnet fest damit, dass bald ein Planet mit Sauerstoff in der Atmosphäre gefunden wird – ein direkter Hinweis auf Leben im All. Rund 5.000 sogenannte Exoplaneten sind bereits bekannt. Es werden täglich mehr. Auf ihnen könnte Leben möglich sein. In der Atmosphäre des Planeten K2-18b zum Beispiel wurde bereits Wasser nachgewiesen. Die Entdeckung außerirdischen Lebe...