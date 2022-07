Berliner Armutszeugnis

Es war »absehbar« und »vermeidbar«: Zu diesem Ergebnis kommt die »Expertenkommission Wahlen in Berlin« in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Abschlussbericht. Ohne die Ursachen präzise analysieren zu können, nennt der Bericht die gravierendsten Gründe für das Behördenversagen vom 26. September 2021, das zu quälend langen Warteschlangen vor den Wahllokalen führte, denen teils zu wenige oder gar die falschen Wahlunterlagen geliefert worden waren.

Die Verantwortlichen auf den unteren Ebenen seien mit der »Mammutaufgabe« überfordert gewesen, die sich aus der Verbindung von den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen, zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag sowie der Volksabstimmung zur Enteignung großer privater Immobiliengesellschaften – »unter Pandemiebedingungen und einem gleichzeitig stattfindenden Stadtmarathon« – ergeben habe. Senat und Abgeordnetenhaus haben die Landeswa...