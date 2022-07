Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ost wie West Spezifische Entwicklung: Indiens Beziehungen zu USA und Russland Satyajeet Malik Der außenpolitische Kurs Neu-Delhis wird als ein »doppelter« beschrieben: Indien unterhält historisch sowohl zum Westen als auch zu Russland beziehungsweise bis zu deren Ende zur Sowjetunion gute Beziehungen. Die Gründe dafür sind in der Entwicklung des Landes nach der Unabhängigkeit 1947 zu suchen. Mit der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht gelang es der indischen Bourgeoisie, die Kontrolle über den neuen Staat zu übernehmen. Von Beginn an war sie jedoch auf die Hilfe ausländischen Kapitals angewiesen, um die Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft voranzutreiben. Indiens erster Premierminister Jawaharlal Nehru setzte dafür auf den Weg einer »gemischten« Wirtschaft, den sogenann...

