Jesus modern

Es lebe das Mittelalter! Besonders das späte, wo man als Katholik wahlweise mit den Lutheranern um die Wette Hexen verbrannte oder »Naturvölker« (im Gegensatz zu zivilisierten) zwangschristianierte. Und da man bei all den frommen Gaben eine kulturelle Sendung nicht missen wollte, kamen Passionsspiele in Mode. So auch in Bayern, da, wo die Berge so hoch sind, dass sie gern die Sicht verstellen. Das wussten einst die Friesen auszunutzen, die verkauften den Bayern, einer Sage nach, beträchtliche Ländereien. Allerdings bei Ebbe. Und dann brach 1633 im Alpendorf Oberammergau auch noch die Pest aus. Die Bürger schworen vor dem Altar des Herren, alle zehn Jahre eine Passion aufzuführen: das Spiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Dafür möge er, der große ...