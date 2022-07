Mit Kajaks gegen Hochseegiganten

Wind, Regen, teilweise sogar Blitze: Ungeachtet widriger Bedingungen haben am Sonntag etwa 50 junge Umweltaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe »Smash Cruiseshit – Kreuzfahrtschiffe (k)entern« den Kieler Hafen blockiert. Die Aktion in der Kieler Förde begann am späten Nachmittag. Mit Kajaks und Schlauchbooten brachten sie sich vor drei Kreuzfahrtschiffen in Stellung und behinderten so mehrere Stunden deren Ausfahrt. Indem die Kleinboote im direkten Umfeld der großen Schiffe plaziert wurden, sollte das planmäßige Auslaufen aus dem Hafen verhindert werden. Von der Aktion betroffen waren die »Vasco da Gama« der Reederei Nicko Cruises, die »Norwegian Dawn« von Norwegian Cruise Line und die »Preziosa« des Branchenriesen MSC. Letztere gehört zur sogenannten Fantasia-Klasse und ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe überhaupt. Neben der fast 1.400köpfigen Besatzung passen etwa 3.500 Passagiere an Bord.

Mit der Blockade wollten die Aktivisten vor allem auf die...