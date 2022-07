Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Stechen geht weiter Notas de Cuba. Von Ken Merten Ken Merten »Abdala« ist ein Stück, das José Martí als 15jähriger schrieb. Ein »frühes Spiegelbild seiner eigenen Existenz«, wie Radio Rebelde am 23. Januar 2019 dazu vermerkte. Die Handlung: Das nordafrikanische Nubien wird von den Arabern besetzt. Abdala zieht gegen den Willen seiner Mutter in den Befreiungskampf. Nubien siegt, Abdala stirbt im Wissen darum glücklich. Ich lasse mich mit Abdala, einem der kubanischen Coronaimpfstoffe, boostern. Der Pass (»Carné«), den man auch mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung erhält, macht die kostenlose Auffrischung möglich. Danach: ein schwerer linker Arm, keine Nebenwirkungen sonst. Zwei Tage später geht das Stechen weiter. Etwas Joghurtbecherdeckelgroßes auf die linke Brust im Zenit-Tattoostudio, unter dem Dach eines Wohnhauses nahe dem Malecón. Man sieht ihn von der riesigen Terrasse aus, tritt dabei fast in Chihuahua-Kacke. Drinnen hängt eine Vulva in Blautönen, von einem Andreaskreuz durchgestrichen, auf dessen Balk...

Artikel-Länge: 4517 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen