Kaiser Hadrian und die Kärntner Gastronomie

Der Dozent traf Freund Groll im Strandhotel »Sille« in Reifnitz am Nordufer des Wörthersees zu einem Gedankenaustausch. Das »Sille« ist ein alteingesessenes Dreistern-Haus, dessen antike Inneneinrichtung weithin gerühmt wird. Die Suppenteller stammen aus der Jungsteinzeit, die Suppenbasis aus Fertigsuppen des ausklingenden 18. Jahrhunderts und die geschmacklosen Frittaten aus dem girlandenverliebten Rokoko. Auf der Höhe der Zeit ist indes das Mineralwasser Marke Römerquelle – Experten datieren es auf das frühe zweite nachchristliche Jahrhundert in der Regentschaft des Kaisers Hadrian, dessen Aufenthalt am Wörthersee nicht belegt, wohl aber wahrscheinlich ist, galt er doch als reisefreudig und dank seiner Herkunft von den Ufern des Flusses Guadalquivir nahe Sevilla schmalen Gewässern zugeneigt. Dies erklärte Herr Groll seinem akademischen Freund, der hin und wieder Notizen in ein kleines Büchlein aus noblem Rindsleder eintrug.

»Anlässlich einer Inspektionsr...