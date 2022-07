Entwertete Handwerksjobs

Kaputtgehen kann vieles, und schnell sollen Defekte behoben werden. Wer macht das? In privaten Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen Betriebshandwerker, bestenfalls gelernte berufsmäßig. Und rund um die Uhr, in permanenter Rufbereitschaft. So auch an der Freien Universität Berlin (FU). Das ist auch nötig, viele Heizungs- und Kühlungsanlagen in Laboren für Forschungszwecke etwa würden sonst bei »Macken« länger ausfallen. Ein Schaden gleichfalls für das Image einer Hochschule samt Folgekosten für verschleppte Mangelbeseitigung und Nachbesserungen.

Nur, zwischen den Reparateuren im Arbeitsoverall und den Chefs der Technischen Abteilung der Lehranstalt gibt es Zoff, der sich nun zuzuspitzen scheint. Das teilte die Verdi-Betriebsgruppe der FU am vergangenen Freitag in einem Statement mit. Der Grund des Konflikts: Die Entgeltgruppen der Betriebshandwerker, das heißt deren lohnspezifische Eingruppierung. Denn immer mehr von ihnen werden den Verdianern zufol...