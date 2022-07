Industrieförderung in der Pandemie

Welche Pharmakaptalisten sich mit der Coronapandemie die goldenste Nase vom Staat haben finanzieren lassen, bleibt geheim. Bekannt ist nun lediglich, wieviel der Bund bislang insgesamt für Covid-19-Impfstoffe ausgab. Bis zum 2. Juni sind 6,8 Milliarden Euro an die Impfhersteller geflossen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag online berichtete. Das geht demnach aus der Antwort des Gesundheitsstaatssekretärs Edgar Franke (SPD) auf eine Anfrage des CSU-Abgeordneten Stephan Pilsinger hervor. Die Ausgaben will die Bundesregierung dem RND-Bericht zufolge jedoch nach wie vor nicht aufschlüsseln.

In welchem Ausmaß sich die einzelnen Hersteller an der Staatskasse gesundstoßen konnten, bleibt somit unklar. In der Antwort des Staatssekretärs heißt es: »Die Preise der jeweiligen Impfstoffe stellen nach den Verträgen eine vertrauliche Information dar, dies gilt auch für Angaben, d...