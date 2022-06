Hamburger Sülze. Die Hansestadt findet sich »magisch«

Hamburg treibt es derzeit bunt. Ein gut zweiminütiger Clip auf Youtube, der den vielsagend schwallenden Titel »Kulturstadt Hamburg – Die Vielfalt der Kulturlandschaft in Hamburg« trägt, soll zahlungswillige Klientel anlocken. Ob das klappt? Der Trailer beginnt mit dem, was er selbst macht: Schminken. Drei junge Musicaldarsteller sitzen in der Garderobe und lassen sich pudern. Der Sound, aus Orchester und Klavier zusammengeschustert, könnte hingegen auch Butterwerbung untermalen. Das wäre flutschiger, vor allem outdoor bei sommerlichem Wetter.

Das ausgiebige Gähnen eines Jungdarstellers wird denn auch hautnah gezeigt. Als Sinnbild für die Power der Hamburger Jugend? Dann rückt der unschuldig in diesen Film geratene »Wanderer über dem Nebelmeer« von Caspar David Friedrich ins Bild. Das weltberühmte Gemälde – das die Melancholie dessen illustriert, der flanierend an den Abgrund geriet – wird als Reprodukti...