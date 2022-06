Deserteuer hofft auf Asyl

Dursun Celik* ist alevitischer Kurde aus Elazig im Osten der Türkei – und er ist Deserteur einer für ihre Kriegsverbrechen gegen Kurden bekannten Kommandoeinheit der türkischen Armee. Weil er die Menschenrechtsverletzungen dieser Truppe im Norden Syriens nicht mehr mittragen wollte, ist der junge Mann Mitte Juni nach Deutschland geflohen. Nun hat der Kurde in Hamburg Asyl beantragt. Denn in der Türkei, wo der 23jährige bereits als Fahnenflüchtiger zur Fahndung ausgeschrieben ist, drohe ihm eine mindestens fünfjährige Haftstrafe, berichtete sein Anwalt Mahmud Erdem aus Hamburg am Donnerstag im Gespräch mit jW.

Nach Ableistung seines Wehrdienstes habe sich Celik im Jahr 2020 freiwillig – eher aus Langeweile und Angst vor Arbeitslosigkeit als aus Überzeugung – für die »Blauen Barette«, eine berüchtigte Kommandoeinheit gemeldet, berichtete Erdem. Nach einer mehrmonatigen Spezialausbildung kam der Kurde im Nordwesten Syriens bei der Stadt Al-Bab zum Einsatz. Do...