»Streik ist echt anstrengend«

Die Streikenden an der Kölner Uniklinik haben die sprichwörtliche »Schnauze voll«. Seit nunmehr neun Wochen befinden sie sich nun im Ausstand, doch statt Angebote zu unterbreiten, die den Namen auch verdienen, versucht die Kapitalseite unentwegt die Streikfront zu spalten. »Immer wieder picken sich die Arbeitgeber Abteilungen raus, die dann bei einem Entlastungstarifvertrag nicht dazugehören sollen«, sagt Xenia am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Xenia ist 30 Jahre alt und medizinisch-technische Assistentin. Lena, 27 Jahre alt und »Krankenpflegerin Intermediate Care« — »das ist kurz vor Intensivpflege«, erläutert sie —, bestätigt die Einschätzung ihrer Kollegin. Es gebe zwar Angebote. »Die Frage ist aber, wie man festlegt, was passiert, wenn mal der Personalschlüssel unterschritten wird.« Da habe die Gegenseite sehr andere Vorstellungen. »Die reden immer nur von pauschal freien Tagen, aber das wollen wir nicht«, ergänzt Julia, eine 28jährige Gesundhei...