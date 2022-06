Tempo – Mut – ­Erfindungskraft

Frauen in der Geschichte des Autos

Keine Witze übers Einparken! wird hier die Geschichte des Automobils aus rein weiblicher Perspektive. Mit Hilfe zahlreicher historischer Filmaufnahmen, Fotos und Animationen begibt sich die Dokumentation auf die Spuren der ersten Frauen hinter dem Steuer und schlägt einen Bogen bis ins Heute – von der Pionierin Bertha Benz bis zur Rallyefahrerin Jutta Kleinschmidt. D 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Autos im Sozialismus

Trabant und Wartburg made in GDR, der SAS (auch ZAZ), Moskwitsch und Lada made in USSR oder der Skoda aus der Tschechoslowakei. Die Dokumentation rekonstruiert schlaglichtartig die spektakuläre Geschichte der Pkw in sozialistischen Ländern. Protagonisten aus der ...