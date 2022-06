Magd der Propaganda

In diesen Tagen erscheint im Berliner Verlag am Park von Stefan Bollinger das Buch »Die Russen kommen! Wie umgehen mit dem Ukraine-Krieg? Über deutsche Hysterie und deren Ursachen«. Wir veröffentlichen daraus redaktionell leicht gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor das letzte Kapitel. (jW)

»Den Sieg der Ukraine«, »Sturz Putins«, der »Kampf bis zum Ende der russischen Aggression« – so oder so ähnlich tönt es aus den Medien, und gerade auch deutsche Politiker stimmen wortgewaltig und geschichtsvergessen in dieses Wolfsgeheul mit ein. Das Lernen aus der Geschichte hat selten funktioniert. Da helfen weder Historienschinken in Gemäldegalerien, Blockbuster in den Kinos, eingängige Romane und das Fachwissen der Historiker sowieso nicht. Denn es dringen nur die Lektionen der Geschichte durch, die die Akteure an den Schalthebeln hören und lesen wollen.

Der Vorwurf, der Moskau und Putin gemacht werden muss: Sie haben jahrzehntelange mühevoll...