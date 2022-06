Zum Inhalt dieser Ausgabe | Defizitäre Kasse Minister Lauterbach will Beiträge für Krankenversicherung erhöhen. Linke kritisiert Vorstoß Bernd Müller Fest steht: Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen müssen im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen; auf sie kommen höhere Beiträge zu. Das hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag angekündigt. Ein Vorstoß, der auf breite Kritik stößt. Die Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, Susanne Ferschl, erklärte am Mittwoch: »Hier setzt der Minister ein falsches Signal«. Die Bundesregierung müsse das Defizit der Krankenkassen ausgleichen. Angesichts der hohen Inflation und zunehmender Sorgen über eine Rezession dürften die Beschäftigten nicht noch zusätzlich belastet werden. Ferschl zeigte sich überzeugt davon, dass die Einnahmen der Krankenkassen steigen werden, sobald die Konjunktur wieder an Fahrt aufnimmt. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken, Kathrin Vogler, hatte bereits am Dienstag von einem Zwei-Klassen-System gesprochen, bei dem »hohe Einkommen prozentual weniger zur Finanzierung beitragen«. Eine »so...

