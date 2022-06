Gegen die Anstaltsuniform

Die politische Gefangene Özgül Emre hat am Mittwoch ihren seit dem 17. Mai andauernden Hungerstreik beendet. Zu Wochenbeginn war die 40jährige aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes aus der rheinland-pfälzischen JVA Rohrbach ins Justizvollzugskrankenhaus Wittlich verlegt worden. Die JVA-Leitung hatte ihr nach Angaben von Unterstützern, die zunächst vor der JVA und dann vor dem Krankenhaus eine Dauermahnwache veranstalteten, zuvor über längere Zeit die während eines Hungerstreiks lebensnotwendige Einnahme von Salz und Zucker verweigert.

Emre, die in den 1990er Jahren als Journalistin für die linke Zeitschrift Kurtulus (Befreiung) in der Türkei gearbeitet hatte und später im deutschen Exil lebte, war aufgrund eines Haftbefehls der Bundesanwaltschaft am 16. Mai in Heidelberg festgenommen worden.

Ihr sowie den beiden Aktivisten Ihsan Cibelik und Serkan Küpeli, die ebenfalls in Untersuchungshaft genommen wurden, werden »Mitgliedschaft in einer terroristi...