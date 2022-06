Höchst, Wohlgemuth, Lichtenberg

Man kennt ihn als strahlenden Prinzen hoch zu Ross im Defa-Märchenfilm »Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada« (1989) und als Liebhaber im letzten DFF-Film »Der Rest, der bleibt« (1991). Als Annekathrin Bürger kürzlich 85 wurde, sah man Alexander Höchst in dieser ungleichen Liebesgeschichte mit seinem eindrucksvollen Monolog wieder und glaubt kaum, dass er am Sonntag schon 60 wird. Er hat in Filmen von Iris Gusner, Andreas Kleinert und Rudolf Thome schöne Rollen gespielt und war als Dr. Berg in »Familie Dr. Kleist« (2004–2011) dabei. Inzwischen macht er fernab der Filmmetropolen Theater, nämlich in Bautzen, wo er in die Fußstapfen seines Vaters Siegfried Höchst getreten ist und gelegentlich Regie führt.

Die Melioration zur Neulandgewinnung war in der Friedländer Großen Wiese vor rund sechzig Jahren ein »Zentrales Jugendobjekt«. Hier arbe...