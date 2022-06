»Wenn ich noch mehr ausbrenne«

»Mehr braucht mehr« war das Motto der Verdi-Kampagne zur diesjährigen Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE). Das zweite »mehr« bezog sich vor allem auf mehr Personal: Verbessert man die Arbeitsbedingungen, so die Hoffnung, entscheiden sich mehr Menschen für diese Berufe.

Der Abschluss, mit dem die Auseinandersetzung am 18. Mai endete, kann dazu aber kaum beitragen. Auch wenn die Verdi-Mitglieder dem Ergebnis am 21. Juni mehrheitlich zustimmten – es greift zu kurz, ist zu wenig eingebettet und abgesichert.

Errungen wurde unter anderem die »2+2 Regel«: Zwei »Regenerationstage« jährlich sowie die Möglichkeit, eine neu gewonnene Zulage – maximal 180 Euro monatlich – in zwei weitere solcher Tage umzuwandeln. Mona, eine Kollegin aus Kassel, sagt dazu: »An sich ein guter Ansatz, aber was bringen mir zwei zusätzliche freie Tage, wenn ich an den anderen Tagen noch mehr ausbrenne? Eine grundsätzliche Arbeitszeitverkürzung würde mehr Entlastung bringen.« So...