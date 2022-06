Kaltes Bier an der Bushaltestelle

Der lange graue Mann läuft am Freitag vormittag durch die ausgestorbene Ortsmitte der winzigen Stadt B. Es ist erst zehn Uhr, aber schon recht warm, Graumann hat das Jackett über die Schulter geworfen. Der Bus wird erst in einer halben Stunde kommen. Er sieht sich um und erspäht einen Getränkeladen. Man könnte ein Bier an der Bushaltestelle trinken, überlegt er, jetzt schon, um zehn! Der Gedanke gefällt ihm. Er betritt das Geschäft, kommt kurz darauf mit einem eisgekühlten Rosen-Pils wieder heraus und geht zur Haltestelle. Eine Frau steht davor und raucht, eine Tasche und ein Rucksack liegen auf der Bank. Sie schiebt alles zur Seite, damit Graumann sich setzen kann. Die Mauer dahinter wirft Schatten, es ist angenehm kühl in diesem Bushäuschen. Graumann öffnet das Bier mit seinem Taschenmesser.

»Auf Ihr Wohl!«

»Och! Kannste mir ooch eens bringen?«

»Ich könnte so lange auf Ihre Sachen aufpassen, während Sie sich selbst eins holen.«

»Nee, das jeht nicht, da darf...