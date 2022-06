Bier der Handwerker

Holsten knallt am dollsten. Dieser Witz über ein fast 150 Jahre an der Elbe fabriziertes Bier (Eigenwerbung: »Mit Leidenschaft und Heimatliebe gebraut«) ist nicht nur in Hamburg bekannt. Nicht wirklich doll läuft es derzeit aber auf dem früheren Gelände der inzwischen zur Carlsberg-Gruppe gehörenden Brauerei in Hamburg-Altona, das längst zum Spielball von Immobilienspekulanten geworden ist. Die haben ihr Pokern so weit getrieben, dass jetzt den Handwerkern der Spaß vergangen ist – sie warten bundesweit auf fast 78 Millionen Euro von der Adler-Consus-Group, dem berüchtigten Investor. Das zeigt ein Exklusivbeitrag von NDR und RBB, der am Montag abend in der ARD ausgestrahlt wurde.

Ursprünglich sollen im »Holsten-Quartier« mehr als 1.200 Wohnungen entstehen. Etwa ein Drittel davon sollten geförderte Mietwohnungen mit einer Mietpreis- und Belegungsbindung von 30 Jahren werden, ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen und ein weiteres Drittel Eigentumswohnung...