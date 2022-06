Mein 17. Juni

Am heutigen Tag erscheint in der Berliner Edition Ost die Autobiographie des ehemaligen Staatschefs der DDR, Egon Krenz: »Aufbruch und Aufstieg«. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

»Volksaufstand« und »faschistischer Putsch«, zwei Begriffe, zwei konträre Sichten auf die Geschichte. Als Schüler habe ich von beidem nichts gespürt. Später hörte ich, dass von den etwa sechs Millionen Beschäftigten in der Industrie rund 300.000 an den Aktionen beteiligt gewesen sein sollen. Fünf, sechs Prozent der Arbeiter und Angestellten waren das. Ein »Volksaufstand«?

Als bekannt wurde, dass die Aufständischen in Halle eine mutmaßliche ehemalige KZ-Aufseherin aus dem Gefängnis geholt und in einer Stadt im Bezirk Potsdam einen SED-Funktionär barbarisch ermordet hatten, sagte ich mir: So etwas macht kein vernünftiger Arbeiter. Jahrzehnte später, Ende Mai 2011, blätterte ich in meinem Tagebuch. Im Hintergrund spielte das Radio. In Be...