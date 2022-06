Comeback für CETA

Während der Verhandlungen vor gut fünf Jahren war der Widerstand gegen das EU-Wirtschaftsabkommen CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mit Kanada groß. Deshalb traten zunächst nur jene Teile des Abkommens in Kraft, bei denen sich argumentieren ließ, dass sie in den Kompetenzbereich der EU fallen. Vertragsbestandteile wie die Kapitalsonderklagerechte müssen von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Das zieht sich. Doch nun macht die Ampelkoalition Druck.

Zwar gehörten Grüne und auch Teile der SPD einst zum Lager der Gegner des Paktes. Doch in Regierungsverantwortung sieht das anscheinend anders aus. Am Donnerstag teilten die drei Parteien mit, CETA gemeinsam durch den Bundestag bringen zu wollen. Ein Ratifizierungsgesetz soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Um Kritiker in den eigenen Reihen zu besänftigen, kündigten sie an, Änderungen erreichen zu wollen. Zugleich schränkten die »rot-grün-gelben« Fraktionsspitzen aber e...