Departed – Unter Feinden

Großer Film. Colin Sullivan wächst in Boston im Milieu der irischen Mafia auf. Der Gangsterboss Costello schleust ihn als jungen Mann bei der Polizei ein. Der Polizist Billy Costigan wird gleichzeitig schon vor seinem Abschluss von der Akademie in die Mafia eingeschleust, zu der er durch seine Familie Verbindungen hat. Dann wird beiden klar, dass es auch auf der eigenen Seite einen Maulwurf geben muss. Mit so ungefähr allen männlichen Stars, die ansatzweise irisch verwurzelt wirken. Regie: Martin Scorsese, Kamera: Michael Ballhaus. USA/HK 2006.

RTL 2, 20.15 Uhr

Iron Man 2

Nachdem sich der Industrielle und Playboy Tony Stark als Eisenmann geoutet hat, will das US- Militär ihn zwingen, das Geheimnis seiner Technologie preiszugeben. Das gleiche Ziel verfolgt im Auftrag des Sowjets der ebenso ...