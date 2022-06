Im Integrationssog

Von selber setzt sich nichts durch. Ein Standpunkt, der sich durchsetzen soll, muss verfochten werden.

August Thalheimer an Clara Zetkin, 23. November 1928

Drei Szenen aus dem Leben der Partei Die Linke im Jahr 2022. Szene eins: Der 77. Jahrestag der Befreiung des faschistischen Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar steht bevor. Die Landesvorsitzenden der Partei in Thüringen, Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft, versenden am 10. April eine Pressemitteilung. In der lässt sich Grosse-Röthig mit diesem Satz zitieren: »Buchenwald ist und bleibt ein Symbol für die absolute Entmenschlichung, Erniedrigung, unaussprechliches Leid und die Verbrechen des von den Massen getragenen Systems des Nationalsozialismus.«

Die Frage, warum Grosse-Röthig es für angezeigt hält, ausgerechnet im Kontext der Erinnerung an ein Konzentrationslager, in dem die Nazis insbesondere auch Widerstandskämpfer aus den Parteien der 1933 zerschlagenen Arbeiterbewegung inhaftiert hatte...