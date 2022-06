Graumann in Berlin

Der lange graue Mann mit Mantel läuft abends mit hochgeschlagenem Kragen durch Berliner Aprilregen zu seinem Hotel im Hansaviertel. An den S-Bahn-Bögen bleibt er vor einer Kneipe stehen, deren Tür von zwei Schultheiss-Bier-Laternen beleuchtet wird. Graumann geht hinein. Drinnen vertäfelte Wände, robustes Mobiliar, bürgerliches Publikum beim Abendessen. Er fragt am Tresen, ob es einen Raucherraum gibt.

»Hier rechts hinter, dann links.«

Er betritt einen kleinen, verqualmten Raum. Ein älterer Mann in Bluejeans und Anorak sitzt an einem der zwei Tische vor Bier, Zigaretten und Aschenbecher und raucht. Graumann grüßt, setzt sich an den anderen Tisch und dreht sich eine. Über ihren Köpfen fahren S-Bahnen hin und her. Der Alte wendet sich ihm zu und fragt:

»Hast du schon bestellt?«

»Nein.«

»Dann musst du das noch tun, die kommen hier nie rein fragen.«

Im nächsten Moment geht die Tür auf. Der Kellner fragt, was es sein soll.

»Ein großes Helles bitte.«

Der Mann am anderen...