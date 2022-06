Keine Einheitsfraktion der Linken

Wie gewonnen, so zerronnen – die Linke Frankreichs, die bei den Parlamentswahlen am Sonntag als vereinigte Neue Volksunion (NUPES) mit dem Gewinn von 131 Sitzen in der Nationalversammlung einen beachtlichen Erfolg erzielte, wird im Parlament nicht als gemeinsame Fraktion auftreten. Die von dem Anführer der NUPES, Jean-Luc Mélenchon, vorgeschlagene Konstituierung einer Einheitsgruppe und damit die Bestätigung der Union über den Wahltermin hinaus, wird es also nicht geben. Sprecher der »Grünen«, Kommunisten und Sozialdemokraten wiesen darauf hin, dass das nie Teil der Vereinbarung zur Gründung der NUPES gewesen sei.

Mit 131 Sitzen wäre die Volksunion die zahlenmäßig stärkste Oppositionsfraktion gewesen – mit allen institutionellen Vorteilen, die sich daraus ergeben hätten. Diese Rolle fällt nun der faschistoiden, 89 Köpfe zählenden Fraktion des Rassemblement National (RN) und deren Vorsitzender Marine Le Pen zu. Die Volksunion splittert sich statt dessen in ...