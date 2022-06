Nächstes Mal Arbeiterlieder

Das Kongresszentrums der Messe Leipzig füllt sich schnell. Besucher und Delegierten strömen am Dienstag nachmittag zum außerordentlichen Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in das Gebäude. Tontechniker diskutieren über die Feineinstellung, während die Stimme von Olaf Scholz zu Testzwecken aus den Lautsprechern der Halle 2 über die »Digitalisierungsoffensive« spricht. Musik schallt aus einer Box in den Ausstellungsraum, junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter räkeln sich am Stand der »jungen GEW« auf großen, roten Luftkissen, die Köpfe tief in Magazinen versunken. Neben einem Stand des DGB und der Hans-Böckler-Stiftung sind auch junge Welt und der Bundesausschuss Migration, Diversity, Antidiskriminierung vertreten.

Die Stimmung ist gut. Die 432 delegierten Bildungsgewerkschafter genossen am Dienstag offensichtlich den über die folgenden drei Tage wieder möglichen persönlichen Austausch, nachdem der vergangene Gewerkschaft...