Die Brotrebellen

Arnd Erbel und die Sauerteigrevolution

Die Dokureihe stellt fünf Bäcker in Europa vor. In dieser Folge werkelt Arnd Erbel aus dem fränkischen Aischtal. Er lehnte sich als einer der ersten gegen die industriellen Zusatzstoffe auf. Seine traditionelle Bäckerei existiert seit 1650.

Arte, 19.40 Uhr

Le Train – Nur ein Hauch von Glück

Frankreich, 1940. Ein Ort an der belgischen Grenze wird vor der anrückenden deutschen Armee evakuiert. Julien wird in einem Flüchtlingszug nach La Rochelle von seiner Familie getrennt und lernt in einem Güterwaggon die deutsche Jüdin Anna kennen. Vor dem Hintergrund von Kriegsangst und Flüchtlingselend entwickeln die beiden Zuneigung und Liebe füreinander – ein riskantes Verhältnis. Mit dem gerade verstorbenen Jean-Louis Trintignant und Romy Schneider, deren 40....