Zweiklassensystem im Hörsaal

Nach Baden-Württemberg und Sachsen jetzt auch Bayern: Der Freistaat plant die Einführung von Studiengebühren für sogenannte Nicht-EU-Ausländer. Der von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) vorgelegte Entwurf für ein »Hochschulinnovationsgesetz« räumt den Universitäten und Fachhochschulen des Landes die Möglichkeit ein, Studierende von außerhalb der Europäischen Union mit einem nicht bezifferten Betrag an den Kosten ihrer Ausbildung zu beteiligen. Das Vorhaben stößt auf den geballten Protest von Studierendenvertretern. Damit erweise die Staatsregierung »der Bildungsgerechtigkeit einen Bärendienst«, beklagten am Montag mehrere Verbände in einem Pressestatement.

»Die rein ökonomische Sichtweise auf Bildung führt dazu, dass aus dem Blick gerät, welchen gesellschaftlichen Wert der internationale wissenschaftliche und studentische Austausch hat«, kritisierte Christiane Fuchs, politische Geschäftsführerin beim Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wiss...