Zur Sache, Schätzchen

Postkolonialismus = Antisemitismus, das ist die Parole, die hierzulande seit der Mbembe-Debatte im politischen Diskurs ausgegeben wird. Jüngster Anlass: Die Documenta 15 in Kassel. Im Fokus: die Kuratoren, das indonesische Kollektiv Ruangrupa. Die Scharfmacher: die üblichen, also Springer-Presse samt Twitteranhang, Antisemitismusbeauftragte und solche, die es werden wollen. Der Transmissionsriemen: Die BDS-Bewegung gegen die israelische Besatzungspolitik, bekanntlich einigermaßen vielgestaltig, bekanntlich vom Bundestag en bloc für antisemitisch erklärt. Der Vorwurf: Wechselnd. Erst hieß es, es sei ein palästinensisches Künstlerkollektiv eingeladen worden, das BDS unterstütze (was dieses ausstellen würde, – nämlich u. a. eine Serie mit dem tatsächlich unsäglichen Titel »Guernica Gaza«...