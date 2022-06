Mehr Geld für Parlamentskutscher

Lange Zeit hatte sich die mehrheitlich zur Bundeswehr gehörende Bw-Fuhrparkservice GmbH wacker gewehrt, um am Ende doch die Waffen zu strecken. Mitte der Vorwoche folgte die Kapitulation: Die Chauffeure des höchsten deutschen Parlaments bekommen einen eigenen Tarifvertrag. »Zwei Jahre lang haben sich die Beschäftigten dafür ins Zeug gelegt«, verkündete die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch, nun hätten sie ab Herbst »deutlich mehr Geld in der Tasche«. Der Bund gehe damit »einen wichtigen Schritt für mehr Tariftreue«, erklärte Verbandsvizechefin Christine Behle. Weniger verzückt urteilte gegenüber der Süddeutschen Zeitung (Donnerstag) Pascal Meiser von der Fraktion Die Linke: »Endlich verschwindet dieser Schandfleck von der Weste des Bundestags.«

Die Schande währte über 20 Jahre. Seit 1999 verdingte sich ein Großteil der Mitarbeiter der durch die Bundestagsverwaltung organisierten Fahrbereitschaft als Opfer von Outsourcing zu schlechten Löhnen un...