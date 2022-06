Auf der Gerlitzen, Kärnten

»Mit 65.000 Einwohnern ist Villach die siebtgrößte Stadt Österreichs. In Kärnten stellt Villach das proletarische Pendant zur Landeshauptstadt Klagenfurt dar, das die Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen konzentriert und seit etlichen Jahren darum kämpft, die 100.000-Einwohner-Grenze zu überschreiten. Im Alpe-Adria-Raum ist die Stadt ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt. Die Doppelhäfen Triest und Koper sind eben dabei, Villach mit Großinvestitionen für einen erweiterten Verschubbahnhof in ihre Hafenstrukturen einzugliedern. Die internationale Dimension der Stadt wird auch vom Halbleiterkonzern Infineon getragen, der in Villach ein Hauptwerk betreibt und mehr als 5.000 IT-Techniker und Technikerinnen beschäftigt, die aus 73 Staaten stammen. Der Gesamtkonzern beschäftigt weltweit 50.000 Mitarbeiter an 80 Standorten, der Umsatz liegt bei zwölf Milliarden Euro. Das proletarisch-technische Milieu prägt die an der Drau gelegene Stadt, die auf eine lange sozi...