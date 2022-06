Protestwoche an der FU

Von Montag bis Freitag fand an der FU Berlin die sogenannte International Week statt. Begleitet wurde die vom Präsidium der Universität organisierte Veranstaltung von studentischem Protest – denn wie zu erwarten, ging es in der Woche »nicht um das rassistische Grenzregime der EU oder um den Krieg in der Ukraine«, kritisierte der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der FU in einem Positionspapier. Vielmehr drehe sich alles um Karrieretipps für die Konkurrenz auf dem weltweiten Jobmarkt und um das internationale Image der FU. Statt einer so verstandenen »Internationalität« brauche es einen »solidarischen Internationalismus«, forderten die Studierendenvertreter.

Die FU wolle zwar eine »weltoffene« Universität sein, doch werde sie diesem Anspruch nicht gerecht, so der AStA weiter. Beispielsweise seien aufgrund des Krieges in der Ukraine viele internationale St...