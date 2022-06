Blade Runner: Final Cut

Los Angeles im Jahre 2019, also schon was her. Aber wir müssen ja auf das Produktionsjahr achten: 1982. Der sogenannte Replikant Batty, eine künstliche Intelligenz, taucht gemeinsam mit einigen Artgenossen auf der Erde unter. Die Replikanten wollen ihre kurze Lebensdauer von vier Jahren verlängern. Der amtliche Killer Deckard soll sie zur Strecke bringen. Regie: Ridley Scott, Musik vom kürzlich verstorbenen Vangelis, in memoriam Rutger Hauer. Immer noch ein unerreichter SF-Film.

Tele 5, Sa., 20.15 Uhr

Die Etrusker

Eine antike Supermacht

Anhand neuer archäologischer Funde in Frankreich und Italien wird ein Teil der Geschichte der Etrusker erläutert. Spezialisten erläutern die hinterlassenen Zeugnisse; Karten und 3D-Animationen lassen di...