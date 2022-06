Nu wernse ma nich komisch

Sonntag, 12. Juni

Bei den Kommunalwahlen in Thüringen hat die AfD wieder 30 Prozent und mehr geholt. Die CDU liegt meist noch vor der Nazibande, aber mit Kandidaten, die so rechtsradikal sind, dass sie in der alten Bundesrepublik sofort von der Polizei abgeholt worden wären. Zum Einstellungsgespräch.

Bundespräsident Steinmeier hat der Bums am Sonntag ein Interview gegeben und darin die Einführung einer Dienstpflicht vorgeschlagen. Aus Verlegenheit, eigentlich wollte er im Dom eine schöne Kriegsrede halten.

»Was hältst du davon, Olaf: What­ever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight in the fields; we shall never surrender …«

»Man spürt den Atem der Geschichte, Frank Wilhelm.«

»Nicht wahr?«

»Es gibt nur ein kleines Problem: Wir kämpfen nicht selbst gegen die Russen, das machen die Ukrainer. Die NATO hat gerade keine Zeit.«

»Zu dumm! Was mache ich jetzt mit dem schönen Sonntag?«

»Der Bums ein Interview geben und einen Arbeitsdienst vorschlage...