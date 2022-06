Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Game Night Max und Annie treffen sich jede Woche mit befreundeten Paaren zu einem Spieleabend. Auch Max’ Bruder Brooks gehört zur Runde. Er schlägt eines Abends ein neues Spiel vor. Es geht um eine Entführung. Das wird blutig und ernst. Genre, aber eben von Könnern. USA 2018. Pro sieben, 20.15 Uhr Money Monster Lee Gates ist ein Wall-Street-Guru und empfiehlt in einer Fernsehshow den Zuschauern heiße Aktien. Das von ihm empfohlene Wertpapier eines Hightechunternehmens erweist sich als Schrott, ein Investor verliert dadurch sein gesamtes Vermögen. Um sich zu rächen, bewaffnet sich der Mann, entert das Studio und nimmt Gates und seine Produzentin als Geiseln. Mit George Clooney. USA 2016. Super RTL, 20.15 Uhr Im Vorzimmer der Beatles 1962 bekommt die 17jährige Highschoolabsolventin ...

Artikel-Länge: 2442 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen