Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sanktionen werden zum Eigentor Gasversorgung: Bund muss Gasprom Germania mit Milliardenbeträgen stützen Bernd Müller Die Gasversorgung Deutschlands entwickelt sich für die Bundesregierung zunehmend zu einem Problem, das sie kaum noch bewältigen kann: Sie wird teuer und bleibt dennoch unsicher. Die BRD droht nun selbst zum Opfer der Sanktionen zu werden, mit denen der Westen Russland in die Knie zwingen will. Am Dienstag nachmittag hatte die Bundesregierung erklärt, Gasprom Germania mit Milliardenbeträgen stützen zu wollen. Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll dem Unternehmen Kredite und Darlehen gewähren und der Bund sichert sie mit entsprechenden Garantien ab. Nötig sei eine Summe zwischen neun und zehn Milliarden Euro, hieß es aus Regierungskreisen. Mit dem Geld soll unter anderem die Liquidität des Unternehmens gesichert werden. Erst im April hatte der deutsche Staat die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, um »die Gasversorgung Deutschlands zu sichern«. Gasprom Germania betreibt nicht nur einen großen Speicher in Rehden, die Tochtergesellsc...

