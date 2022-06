Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Schweden preppt Ein Staat probt den Ernstfall Paranoia im Norden: Die Regierung bereitet die Bevölkerung jetzt auf ein Worst-Case-Szenario vor und will ihre Bürgerinnen und Bürger zu Preppern erziehen. Cui bono, fragt sich da der erfahrene Verschwörungserzähler – geht es etwa nur darum, die Campingindustrie durch den hinteren Zelteingang zu subventionieren? D 2022. Arte, 19.40 Uhr Preiswert, nützlich, gut? Messer Was einer braucht, um sein Wild zerlegen zu können, ist ein stabiler Magen und ein vernünftiges Messer. Gute Messer in der Küche sind jeden Tag im Einsatz und eine Investition, die sich unbedingt lohnt. Doch woran erkennt man scharfe, langlebige Kochmesser? Ist Preis gleich Qualität? Gemeinsam mit Küchenprofis findet die Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer heraus, worauf man beim Messerkauf achten sollte. Scharf! D 2021. SWR...

