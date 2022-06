Nukleare Vernichtungsträume

Seit einigen Wochen wabert sie durch die Republik, vor kurzem hat sich ihr der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz angeschlossen: die Forderung, die EU müsse zur Atommacht werden. Neu ist sie nicht, seit Jahrzehnten flackert sie immer wieder auf. Jetzt ist es offenbar erneut so weit.

Den Anfang hatte am 24. Mai Thorsten Frei, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, gemacht. Frei ließ sich in einem Namensartikel in der FAZ über den Ukraine-Krieg (»niemand vermag zu sagen, welche Ausmaße er noch annimmt«) und über einen etwaigen US-Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2024 (»Frönt der Populist dann wieder dem Isolationismus?«) aus, bevor er zum Kern der Sache kam: »Europa muss eine Antwort auf die Frage finden, wie es sich notfalls auch ohne den großen Verbündeten behaupten kann.« »Den eigentlichen Schutz«, behauptete der CDU-Abgeordnete...